Вильнёв: Ньюи способен видеть поток воздуха, определённо он лучший

Бывший пилот Формулы-1 чемпион 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением о главе технического департамента «Ред Булл» Эдриане Ньюи. Именно Ньюи разработал болид «Уильямса», позволивший Вильнёву завоевать титул в «Королевских гонках».

«Он просто потрясающий. Думаю, он может визуализировать машину. Способен видеть поток воздуха. При этом он понимает роль пилота. Он знает, что за рулём не компьютер. Он знает, что это не робот. Именно поэтому Эдриан создал так много потрясающих автомобилей. Определённо, он лучший», — приводит слова Вильнёва Sports Illustrated.

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Ранее сообщалось, что на фоне слухов про переход в «Феррари» Эдриан был замечен в аэропорту Болоньи (Италия).