Гусев и Бахвалов выиграли первый этап нового сезона RDS Europe

В Ростове-на-Дону на площадке «Ростов Арены» завершился первый этап нового сезона RDS Europe. Открывала новый сезон RDS Europe зачётная группа NXT. Пальма первенства в квалификации досталась представителю команды Black Drift Илье Клюкину на серой «тройке» BMW в 36-м кузове. Вторым был Алексей Бахвалов, а топ-3 замкнул Иван Седых.

В первом заезде топ-4 NXT Илья Клюкин выбил себе путёвку в финал, а Валерий Никулин отправился в заезд за третье место. Вторым финалистом стал Алексей Бахвалов, ставший победителем в паре с Иваном Седых. Во второй части заезда битвы за третье место Иван Седых в одном из поворотов потерял управление и упустил лидирующего Никулина, ставшего победителем по итогам хита. В финале пилоты зачёта NXT продемонстрировали публике плотную борьбу, но лучшим в ней стал Алексей Бахвалов из команды «Культуры заноса».

Личный зачёт, «NXT»:

1. Алексей Бахвалов, «Культура заноса»

2. Илья Клюкин, Black Drift

3. Валерий Никулин, «Культура заноса»

Командный зачёт, «NXT»:

1. «Культура заноса»

2. «Black Drift»

Первая квалификация в зачёте PRO получилась особенно зрелищной. Проходной балл для попадания в топ-24 составил 79. 15 пилотов вошли в клуб 90+ по итогам квалификационных заездов. Лучшим же по итогам стал Илья Фёдоров на Nissan 180SX, который достиг результата в 98 баллов. На расстояние в один балл к нему приблизился Алексей Козлов, замкнул тройку лучших гонщиков квалификации Леонид Шнайдер (96,5).

Пилоты зачёта PRO стартовали со стадии топ-24, по итогам которой Олег Пуненков, Александр Абрамов, Данила Воробьёв, Иван Пальмин, Феодор Чевычелов, Александр Мезенцев, Георгий Бибаев и Илья Полищук пробились в топ-16. На этом этапе каждый из заездов подарил зрителям сильные эмоции. Уже в первом противостоянии между Ильёй Федоровым и Олегом Пуненковым судьи не смогли выявить победителя и объявили ОМТ. Забегая вперед, скажем, что более удачливым оказался Пуненков, а для победителя субботней квалификации участие в этапе на этом закончилось.

Для Арсения Варавина уикенд вышел крайне драматичным: во время квалификации из-за проблем с машиной пилот STAR PЁR STARS AIMOL лишь в группе здоровья смог выехать на трассу, где с ходу показал пятый по счёту результат в турнирной таблице. В парном заезде против Александра Абрамова соперничество дошло до контакта: Viper потерял передний бампер, Silvia также не осталась без повреждений и отправилась в сервис-парк. Судейское решение отдало победу Арсению.

В красно-белом дерби команды LUKOIL Racing Drift Team также не обошлось без аварий – Данила Воробьёв в последнем вираже зацепил автомобиль Григория Гусева. Гриха взял верх в паре и отправился в четвертьфинал. Ещё одна схватка между партнёрами по команде произошла в Carville Racing – Алексей Козлов объехал Феодора Чевычелова. Леонид Шнайдер свой заезд против Георгия Бибаева начал в агрессивной манере и не оставил сопернику шанса.

В заключительной паре Илья Полищук и Сергей Алаев начали плотную схватку. В середине проходимого участка машину Сергея понесло в сторону бетонных ограждений, после чего его Nissan едва не перелетел пределы гоночного полотна. Пилот не пострадал, но дрифт-кар получил серьёзные повреждения и будет восстанавливаться перед вторым этапом. Также в топ-8 прошли Кирилл Мацкевич и Иван Пальмин.

Заезд Варавина и Пуненкова не успел начаться, как снова произошли технические проблемы в автомобиле Арсения. В зоне хот-пит механики пытались быстро поменять один из приводов, но положенных пяти минут для этого не хватило. Пуненков таким образом вышел в топ-4. Во второй паре Григорий Гусев оставил не у дел Ивана Пальмина. Алексей Козлов и Кирилл Мацкевич оба показали классный дрифт, но всё же победа ушла к белорусскому гонщику. Илья Полищук в заезде против Леонида Шнайдера выжал все из себя и своего автомобиля и пополнил список полуфиналистов.

В первом полуфинале Григорий Гусев и Олег Пуненков в буквальном смысле столкнулись. Первый заезд завершился в самом начале из-за аварии. Судьи признали виновным в крэше Пуненкова, поэтому первым финалистом стал Гриха. Во второй паре произошло ровно то же самое – Мацкевич и Полищук отправились ремонтировать автомобили в хот-пит зону, но во втором заезде более динамичную и впечатлившую судей езду показал Кирилл Мацкевич. Бронзовый финал – Полищук против Пуненкова. Пара заездов прошла в очень плотной борьбе буквально дверь в дверь. Лучшим оказался Илья Полищук!

В финальном заезде Григорий Гусев начал первую попытку в качества лидера и практически без ошибок прошёл всю траекторию трассы, а вот Кирилл Мацкевич смазал проезд в самой концовке. Второй заезд оборвался из-за технической проблемы в BMW Кирилла Мицкевича. Таким образом, Григорий Гусев из LUKOIL Racing Drift Team стал победителем первого этапа RDS Europe в зачёте PRO.

Фото: RDS Europe

Личный зачёт, PRО:

1. Григорий Гусев, LUKOIL Racing Drift Team

2. Кирилл Мацкевич, TimeUp

3. Илья Полищук, «Культура заноса»

Командный зачёт, PRO:

1. TimeUp

2. LUKOIL Racing Drift Team

3. CARVILLE RACING

Следующий этап RDS Europe пройдёт 18-19 мая в Рязани на автодроме Atron International Circuit. Билеты уже в продаже! Приобрести их можно на сайте.