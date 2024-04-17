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Вольф: мы добились прогресса с нашей машиной в Японии, хотя результаты этого не показывают

Вольф: мы добились прогресса с нашей машиной в Японии, хотя результаты этого не показывают
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о предстоящем Гран-при Китая. Этап в Шанхае пройдёт с 19 по 21 апреля.

«Впереди интересный уикенд. Будет много неизвестных, учитывая то, что появились новые машины, новые шины и изменилось покрытие трассы с тех пор, как мы в последний раз выступали в Китае. Нам предстоит первый спринтерский уикенд в этом году, и это также сопряжено с определёнными трудностями.

Преобразования в формате, в том числе появление второго режима «закрытого парка», внесут изменения в ритм уикенда. Всего один час тренировок по-прежнему будет оказывать давление при принятии верных решений на фоне отсутствия всей информации.

Мы добились значительного прогресса с нашей машиной в Японии, хотя результаты этого не показывают. Надеемся развить эти успехи на предстоящем уикенде», — приводит слова Вольфа портал Mirror.

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