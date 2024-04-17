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«Шарль, ты должен смириться с этим». Уилл Бакстон — о переходе Хэмилтона в «Феррари»

«Шарль, ты должен смириться с этим». Уилл Бакстон — о переходе Хэмилтона в «Феррари»
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Известный автоспортивный журналист Уилл Бакстон прокомментировал переход пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Вы просто должны пообещать им равенство, что у них обоих будет одна и та же машина, у них будут одинаковые возможности. Или вы можете сказать Шарлю: «Послушай, он семикратный чемпион мира, он собирается занять первое место — и он приходит, чтобы стать первым номером. Поэтому ты просто должен смириться с этим и воспользоваться этой возможностью, чтобы поучиться у него. Это твоя команда, мы всегда будем твоей командой, ты останешься здесь надолго. Льюис пробудет здесь два-три сезона».

Если уж на то пошло, есть всего лишь одна причина, по которой Льюис переходит в «Феррари» — Фред хочет вернуть чемпионство в Италию, а Хэмилтон хочет выиграть свой восьмой титул. Нет абсолютно никаких сомнений в том, что Льюис переходит туда не для того, чтобы поддержать стремление Шарля Леклера завоевать титул. Ему это надо, чтобы выиграть титул», — приводит слова Бакстона портал PlanetF1.

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