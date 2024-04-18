На автодроме «Игора Драйв» пройдёт фестиваль для поклонников мотоспорта

29 и 30 июня на автодроме «Игора Драйв» впервые пройдёт спортивное мероприятие «Мото Драйв».

Большой спортивный праздник для поклонников активного отдыха и двухколёсной техники подарит гостям два дня экстремальных и зрелищных мотогонок в различных дисциплинах, а также насыщенную развлекательную программу для взрослых и детей.

На главной трассе автодрома состоятся соревнования по шоссейно-кольцевым мотогонкам «Моторинг», в которых примут участие 28 команд и 210 райдеров. В субботу пройдут квалификационные заезды, а в воскресенье – пять гонок, где в борьбе за подиум сойдутся быстрейшие гонщики в классах Superbike и Supersport. Первые – мощные мотоциклы с двигателем до 1000 «кубов», которые прошли ряд серьёзных модификаций и разгоняются свыше 300 км/ч. Supersport – «средний класс», в котором участвуют 2- и 4-цилиндровые мотоциклы с объёмом двигателя до 750 см3.

Фото: Автодром «Игора Драйв»

«Моторинг» – это всегда впечатляюще и эффектно, на треке разворачивается увлекательная борьба. Шоссейно-кольцевая трасса «Игора Драйв» очень скоростная, а повороты с перепадами высот даются нелегко даже опытным спортсменам.

Гостей праздника ждут не только выступления на главном треке, но и нечто особенное. В субботу впервые на основной трассе мотокросса пройдут соревнования по эндуро, которые станут частью спортивной программы «Мото Драйв». Райдеры бросят вызов прежде всего самим себе и протестируют своих «железных коней» на выносливость в прохождении бездорожья. На треке длиной 1750 метров, оборудованном дополнительными препятствиями, пройдёт гонка, где выступят десятки любителей и опытных спортсменов.

В воскресенье сюрпризы продолжатся: лучшие гонщики страны сойдутся в динамичной гонке 5 на 5. Соревнования пройдут на трассе суперкросса с «острыми» трамплинами, волнами и резкими поворотами и трассе эндуро с брёвнами, камнями и катушками выше человеческого роста. Спортсменам предстоит проехать пять гонок по пять кругов. Кто окажется быстрее – эндуристы или кроссмены – решит гонка.

Для тех, кто хочет улучшить свои навыки управления мотоциклом на пересечённой местности, научиться прыгать через брёвна, преодолевать каменные и другие преграды, пройдёт мастер-класс по эндуро от Давида Леонова, одного из ведущих российских эндуро-гонщиков, чемпиона России по эндуро-кроссу, мастера спорта по мотокроссу и многократного призёра чемпионата России по мотокроссу.

В мото-уикенд зрителей ждут не только напряжённые состязания, но и развлечения на любой вкус как для взрослых, так и для детей. В главном паддоке автодрома создаст приятную атмосферу и задаст ритм дня музыкальная фура, на сцене которой выступят DJ и кавер-группы. Ещё один сюрприз – «Драйв шоу» от первого и единственного в России и Европе автотеатра. Это цирковое шоу с элементами танцевальных и вокальных номеров в исполнении артистов «Ленинград Центра». У Главной трибуны гостей ждёт динамичное барабанное шоу и «Уличная классика». Здесь появятся площадки для паркура, хип-хопа и воркаута, где для всех желающих пройдут мастер-классы. Будет за что поболеть и помимо мотогонок: импровизированные соревнования по BMX и панна – уличный футбол 1 на 1 в клетке. Кроме этого, будет установлена конструкция для граффити, которая к концу дня превратится в яркую фотозону.

Посетителей ждут экскурсии в боксы, общение с райдерами во время прогулки по пит-лейну шоссейно-кольцевой трассы, автограф- и фотосессии, выступление стандрайдеров. Спортсмены этой дисциплины неизменно показывают по-настоящему эффектные трюки: езда на одном колесе, резкое торможение и дрифт, проезды верхом на бензобаке на одной ноге. Это будет потрясающе! Приятным дополнением дня станет вкусная еда в зоне фуд-траков и развлекательная программа для детей с рысью Сидом, любимым талисманом автодрома. Дополнительный заряд эмоций ждёт гостей фестиваля в Картинг-центре. Прокатные заезды на открытой трассе длиной 1200 метров с интересной конфигурацией позволят почувствовать скорость, азарт и дух соперничества.

Продажа билетов на «Мото Драйв» уже открыта. По традиции стоимость билетов меняется в соответствии с заранее запланированным графиком, а до 30 апреля действует акция «Раннее бронирование».

Специальные условия для детей: до 6 лет включительно проходят в сопровождении взрослого бесплатно, для детей от 7 до 13 лет включительно требуется детский билет.