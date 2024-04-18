Сайнс — о ситуации с контрактом после решения Алонсо: лучшие варианты всё ещё открыты

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался по поводу поиска новой команды на сезон-2025 на фоне решения «Астон Мартин» продлить соглашение с Фернандо Алонсо. Напомним, по окончании этого сезона Сайнс покинет итальянский гоночный коллектив.

«Конечно, все мои лучшие варианты по-прежнему открыты. Я думаю, что это положительный момент, который требует некоторого времени, учитывая ситуацию на рынке. Каждому потребуется время, чтобы принять собственное решение. Но хорошие варианты всё ещё открыты.

Очевидно, что чем раньше всё решится, тем лучше. Не то чтобы это как-то повлияло на мои выступления в этом году, но в то же время тем лучше, чем раньше ты выбросишь это из головы. Но это требует принятия решений, так что сейчас пришло время позволить этому случиться и посмотреть, как будут развиваться события», — приводит слова Сайнса Crash.net.