Риккардо: «РБ» не ставил мне ультиматум, я не новичок, у меня есть послужной список

Гонщик «РБ» Даниэль Риккардо ответил на вопрос, ставила ли ему команда ультиматум из-за не лучшего старта сезона.

«Ставили ли мне ультиматум? Нет. Я каждый день нахожусь рядом с командой, я бы узнал о таком. Хотя я и понимаю, что выступаю хуже ожидаемого.

Мы все постоянно друг другу повторяем, что сезон не окончен, мы можем прибавить, мы знаем, что делаем. Я согласен, что начало сезона провёл так себе.

Не забывайте, я не новичок, который пытается что-то доказать. У меня есть послужной список, который доказывает, что я могу пройти через эти проблемы», — приводит слова Риккардо Racingnews365.

Даниэлю не удалось набрать ни одного очка на старте сезона. В то же время его партнёр по команде Юки Цунода имеет в своём активе семь очков за четыре заезда.