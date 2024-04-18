Вассёр предположил, сумеют ли поладить Хэмилтон и Леклер в «Феррари»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о предстоящем переходе в команду британского гонщика Льюиса Хэмилтона. В настоящий момент Хэмилтон выступает за «Мерседес», а к «Скудерии» присоединится по окончании нынешнего сезона Формулы-1.

«Сейчас я очень счастлив, потому что убеждён, что Шарль и Льюис хорошо поладят друг с другом. Переход ОЛьюиса поможет Шарлю как гонщику», — приводит слова Вассёра GrandPX.news со ссылкой на Radio France.

Ранее сообщалось, что при переговорах с Льюисом «Феррари» продемонстрировала уверенность, что находится на правильном пути и в 2026 году, когда будут введены новые правила, сможет всерьёз побороться за титул. Кроме того, говорилось, что совокупные доходы семикратного чемпиона Формулы-1 в «Скудерии» вырастут до $ 100 млн в год.