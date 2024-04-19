Тренировку Гран-при Китая прерывали из-за небольшого пожара на обочине

Сегодня, 19 апреля, в Шанхае состоялась первая свободная практика Гран-при Китая Формулы-1. Заезд прерывался красными флагами вследствие небольшого пожара, случившегося на обочине на седьмом повороте.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Напомним, лучший результат по итогам первой свободной практики продемонстрировал пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл. Вторым был гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. Третьим оказался представитель австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» Макс Ферстаппен, занимающий сейчас первое место в общем зачёте пилотов.

Сегодня же состоится спринт-квалификация пятого этапа сезона-2024 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Китая. Начало заезда запланировано на 10:30 по московскому времени.

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