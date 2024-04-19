Стелла объяснил, почему Норрису вернули поул в спринт-квалификации ГП Китая

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла дал комментарий по поводу решения стюардов Гран-при Китая вернуть поул-позицию пилоту команды Ландо Норрису. Изначально его время круга было аннулировано из-за нарушений границ трассы. После изучения инцидента стюарды приняли решение вернуть британцу поул, так как он проехал по гравию и никак не мог получить преимущество за счёт этого.

«Ландо вылетел в последнем повороте, и стюарды могли подумать, что это может повлиять на следующий круг, когда он выиграл поул. Однако никаких проблем не было. Определённо, когда вылетаешь на последнем повороте, ускоряешься с гораздо меньшей скоростью. Так что фактически Ландо терял почти три десятых, ведь он вылетел на предыдущем последнем повороте. В итоге ФИА восстановила изначальное время круга», — приводит слова Стеллы Sky Sports.