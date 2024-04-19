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Судьи вынесли решение по инциденту между Алонсо и Чжоу на пит-лейне

Судьи вынесли решение по инциденту между Алонсо и Чжоу на пит-лейне
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Стюарды Гран-при Китая Формулы-1 завершили расследование инцидента во втором сегменте спринт-квалификации между испанским пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и китайским гонщиком «Кик-Заубера» Гуаньюем Чжоу. Судьи проверяли, не нарушил ли Алонсо правила, когда опережал Чжоу.

По итогам расследования стюарды определили, что Алонсо обогнал находившегося правее Чжоу в момент, когда уже проехал выезд с пит-лейна. Соответственно, Фернандо не нарушал никаких правил и не заслуживает наказания.

Предпосылкой к инциденту стало то, что при выезде из своих боксов Чжоу не мог встроиться в плотный ряд машин на фаст-лейне, расположился правее и ехал бок о бок с Алонсо, но слегка опережая автомобиль «Астон Мартин».

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