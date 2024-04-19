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Хэмилтон — о спринт-квалификации в Китае: увидев начинающийся дождь, пришёл в восторг

Хэмилтон — о спринт-квалификации в Китае: увидев начинающийся дождь, пришёл в восторг
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Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о втором результате в спринт-квалификации Гран-при Китая. Поул завоевал Ландо Норрис из «Макларена».

«Было очень непросто, но я очень счастлив. Как только я увидел, что начинается дождь, то пришёл в восторг, потому что на сухой трассе мы были недостаточно быстры. Так что, когда начался дождь, я подумал, что у нас будет больше возможностей. И вот тогда они действительно появились. Всё действительно будет зависеть от условий. Если они будут такими же, то у нас появится шанс побороться за высокие позиции. Если будет сухо, то «Феррари» и «Ред Булл» будет не достать, но, возможно, мы сможем сдерживать других соперников», — приводит слова Хэмилтона GPblog.

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