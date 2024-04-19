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Журналист объяснил, почему Норриса не должны были лишать лучшего круга в квалификации

Журналист объяснил, почему Норриса не должны были лишать лучшего круга в квалификации
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Шведский журналист The Race Скотт Митчелл-Мальм прокомментировал решения стюардов Гран-при Китая вернуть поул-позицию пилоту «Макларена» Ландо Норрису. Изначально его время круга было аннулировано из-за нарушений границ трассы. После изучения инцидента стюарды приняли решение вернуть британцу поул, так как он проехал по гравию и никак не мог получить преимущество за счёт этого.

«В некоторых гонках (например, в Бахрейне) в заметках гоночного директора указывается, что время прохождения следующего круга в подобных случаях будет признано недействительным, если пилот нарушит пределы трассы в финальном повороте. На этом этапе в заметках гоночного директора не говорилось, что пилота надо лишать следующего круга при несоблюдении границ трассы в финальном повороте», — написал Митчелл-Мальм на своей странице в социальных сетях.

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