Журналист объяснил, почему Норриса не должны были лишать лучшего круга в квалификации

Шведский журналист The Race Скотт Митчелл-Мальм прокомментировал решения стюардов Гран-при Китая вернуть поул-позицию пилоту «Макларена» Ландо Норрису. Изначально его время круга было аннулировано из-за нарушений границ трассы. После изучения инцидента стюарды приняли решение вернуть британцу поул, так как он проехал по гравию и никак не мог получить преимущество за счёт этого.

«В некоторых гонках (например, в Бахрейне) в заметках гоночного директора указывается, что время прохождения следующего круга в подобных случаях будет признано недействительным, если пилот нарушит пределы трассы в финальном повороте. На этом этапе в заметках гоночного директора не говорилось, что пилота надо лишать следующего круга при несоблюдении границ трассы в финальном повороте», — написал Митчелл-Мальм на своей странице в социальных сетях.