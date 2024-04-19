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Представлена спецверсия Lamborghini Huracan Sterrato. Таких машин построят лишь 12

Представлена спецверсия Lamborghini Huracan Sterrato. Таких машин построят лишь 12
Спецверсия ​​Lamborghini Huracan Sterrato
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На Неделе дизайна в Милане представлена особая серия внедорожного спорткара ​​Lamborghini Huracan Sterrato. Студия Ad Personam совместно с Centro Stile разработали сразу несколько необычных ливрей, подчёркивающих внедорожный характер автомобиля. В общей сложности в Lamborghini Automobili построят лишь 12 таких машин, и все они уже раскуплены клиентами марки.

​​Lamborghini Huracan Sterrato Sabbia

​​Lamborghini Huracan Sterrato Sabbia

Фото: ​​Lamborghini

Компания разработала четыре гаммы, каждая из которых посвящена тому или иному типу покрытия, подвластному ​​Lamborghini Huracan Sterrato. Так, исполненная в ярких цветах Terra отсылает к гравийным дорогам и закатному солнцу, Bosco посвящена лесным массивам, а Neve и Sabbia представляют снег и песок соответственно.

Спецверсия ​​Lamborghini Huracan Sterrato

Спецверсия ​​Lamborghini Huracan Sterrato

Фото: ​​Lamborghini

Напомним, полноприводный Huracan Sterrato был представлен в 2022 году как внедорожная версия Lamborghini Huracan. Под капотом у автомобиля 5,2-литровый двигатель V10 мощностью 610 лошадиных сил, совмещённый с семиступенчатой трансмиссией. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,4 секунды, а максимальная скорость составляет 260 км/ч.

Отметим, что чуть ранее в Lamborghini представили ещё более редкий Huracan STJ — прощальную версию модели.

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