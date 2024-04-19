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Прототип 2038-сильного водородного гиперкара выставлен на продажу. Но у него электромотор

Прототип 2038-сильного водородного гиперкара выставлен на продажу. Но у него электромотор
Предсерийный прототип Hyperion XP-1
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На площадке SBX Cars на продажу выставлен один из семи предсерийных прототипов первого в истории водородного гиперкара Hyperion XP-1. Отмечается, однако, что под капотом у машины электромотор, а не водородная силовая установка. Характеристики предложенного автомобиля не называются, так же, как и его ожидаемая стоимость.

Предсерийный прототип Hyperion XP-1

Предсерийный прототип Hyperion XP-1

Фото: SBX Cars

Hyperion XP-1 был представлен в 2020 году, а его создатели отмечали, что это будет первый в истории водородный гиперкар. Ожидается, что мощность силовой установки Hyperion XP-1 составит 2038 лошадиных сил. При этом запас хода новой машины за счёт топливных баков большего размера, чем у других водородных автомобилей, должен превысить 1600 километров.

Предсерийный прототип Hyperion XP-1

Предсерийный прототип Hyperion XP-1

Фото: SBX Cars

Отмечается, что покупатель прототипа сможет впоследствии обменять его на серийную версию XP-1. В планах Hyperion Motors построить 300 таких автомобилей, однако серийное производство, которое должно было начаться в 2022 году, до сих пор не стартовало.

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