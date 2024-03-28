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Ferrari запатентовала водородный турбодвигатель. У него обратное расположение

Ferrari запатентовала водородный турбодвигатель. У него обратное расположение
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Компания Ferrari подала патентную заявку на регистрацию в США устройства гибридного двигателя внутреннего сгорания с турбонагнетателем на водородном топливе.

Концепция силовой установки подразумевает совместную работу двигателя внутреннего сгорания и электромоторов на передней оси. Причём ДВС, работающий на газообразном водороде, представляет собой рядную шестёрку с расположенными по бокам резервуарами с топливом.

Концепция двигателя из патента Ferrari

Концепция двигателя из патента Ferrari

Фото: USPTO

Кроме того, обращает на себя внимание необычное расположение силовой установки — коленвал двигателя находится наверху, в то время как головка блока цилиндров направлена вниз.

Отметим, что это не первый необычный патент от Ferrari за последнее время. Так, в конце прошлого года стало известно, что в Маранелло хотят зарегистрировать систему управления автомобилем с помощью джойстика, а в феврале было опубликовано устройство подвижного водительского кресла.

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