Алонсо и Сайнс попали под расследование судей за свою борьбу в спринте

Судьи Гран-при Китая Формулы-1 решили расследовать борьбу испанских гонщиков «Астон Мартин» и «Феррари» Фернандо Алонсо и Карлоса Сайнса перед финишем спринтерской гонки в Шанхае. Сражаясь за третье место, Алонсо и Сайнс допустили контакт в седьмом повороте, по результатам которого Алонсо заработал прокол колеса.

Оба гонщика вызваны для разбирательств к стюардам этапа. Начало разбора запланировано на 7:15 мск.

Карлос Сайнс финишировал в спринтерской гонке на пятой позиции, Фернандо Алонсо сошёл: после пит-стопа у гонщика «Астон Мартин» уже не было шансов набрать очки, и они с командой решили поберечь машину после инцидента с представителем «Феррари». Уверенную победу в спринтерской гонке одержал Макс Ферстаппен.