Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в спринтерской гонке Гран-при Китая Формулы-1.
«Первые несколько кругов были довольно сумбурными. Соперники впереди сильно атаковали, а позади меня находился Карлос на свежем комплекте шин, так что было очень трудно оставить его позади. Потом, по мере развития гонки, мы становились сильнее, я чувствовал себя более комфортно в плане баланса машины и мог контролировать состояние шин. Очень доволен», — заявил Ферстаппен после финиша гонки.
Формула-1. Гран-при Китая. Спринт.
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 19 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +13.043.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +15.258.
4. Шарль Леклер («Феррари») +17.486.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +20.696.
6. Ландо Норрис («Макларен») +22.088.
7. Оскар Пиастри («Макларен») +24.713.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +25.696.
9. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +31.951.
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +37.398.
11. Даниэль Риккардо («РБ») +37.840.
12. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +38.295.
13. Эстебан Окон («Альпин») +39.841.
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +40.299.
15. Пьер Гасли («Альпин») +40.838.
16. Юки Цунода («РБ») +41.870.
17. Александер Албон («Уильямс») +42.998.
18. Логан Сарджент («Уильямс») +46.352.
19. Нико Хюлькенберг («Хаас») +49.630.
20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сошёл.