Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в спринтерской гонке Гран-при Китая Формулы-1.

«Первые несколько кругов были довольно сумбурными. Соперники впереди сильно атаковали, а позади меня находился Карлос на свежем комплекте шин, так что было очень трудно оставить его позади. Потом, по мере развития гонки, мы становились сильнее, я чувствовал себя более комфортно в плане баланса машины и мог контролировать состояние шин. Очень доволен», — заявил Ферстаппен после финиша гонки.

Формула-1. Гран-при Китая. Спринт.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 19 кругов.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +13.043.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +15.258.

4. Шарль Леклер («Феррари») +17.486.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +20.696.

6. Ландо Норрис («Макларен») +22.088.

7. Оскар Пиастри («Макларен») +24.713.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +25.696.

9. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +31.951.

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +37.398.

11. Даниэль Риккардо («РБ») +37.840.

12. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +38.295.

13. Эстебан Окон («Альпин») +39.841.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +40.299.

15. Пьер Гасли («Альпин») +40.838.

16. Юки Цунода («РБ») +41.870.

17. Александер Албон («Уильямс») +42.998.

18. Логан Сарджент («Уильямс») +46.352.

19. Нико Хюлькенберг («Хаас») +49.630.

20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сошёл.