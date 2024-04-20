Росберг: Расселл всего на полторы десятые быстрее «Хааса» — такое трудно принять

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг прокомментировал слабое выступление «Мерседеса» в квалификации Гран-при Китая Формулы-1.

«Сложный уикенд для «Мерседеса». Джордж показал максимум, но получил лишь восьмое место, и он всего на полторы десятые быстрее «Хааса» — такое трудно принять. Это так странно, так трудно понимать, как невероятная команда «Мерседеса» не понимает эти новые аэродинамические правила», — приводит слова Росберга Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Китая. Квалификация:

Результаты третьего сегмента:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:33.660.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:33.982.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:34.148.

4. Ландо Норрис («Макларен») — 1:34.165.

5. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:34.273.

6. Шарль Леклер («Феррари») — 1:34.289.

7. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:34.297.

8. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:34.433.

9. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:34.604.

10. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:34.665.

После второго сегмента вылетели:

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:34.838.

12. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:34.934.

13. Эстебан Окон («Альпин») — 1:35.223.

14. Александер Албон («Уильямс») — 1:35.241.

15. Пьер Гасли («Альпин») — 1:35.463.

После первого сегмента вылетели:

16. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:35.505.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:35.516.

18. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:35.573.

19. Юки Цунода («РБ») — 1:35.746.

20. Логан Сарджент («Уильямс») — 1:36.358.