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«Ред Булл» завоевал 100-й поул в своей истории. Это шестой показатель в Формуле-1

Победа Макса Ферстаппена в квалификации Гран-при Китая стала для его команды «Ред Булл» юбилейной, 100-й в её истории выступлений в Формуле-1.

«Ред Булл» выступает в Формуле-1 с 2005 года. За неполные 20 лет австрийская команда выступила на 374 Гран-при, одержала 116 побед (270 подиумов), завоевала 100 поулов.

Шесть раз «Ред Булл» побеждал в зачёте Кубка конструкторов (2010—2013, 2022—2023), семь раз пилоты команды выигрывали чемпионат в личном зачёте (2010—2013, 2021—2023).

«Ред Булл» стал шестой командой в истории Формулы-1, пилоты которой 100 раз выигрывали квалификацию. Больше них поулов у «Феррари» (249), «Макларена» (156), «Мерседеса» (130), «Уильямса» (128) и «Лотуса» (107).

«Ред Булл» на данный момент лидирует в командном зачёте чемпионата, на их счету 155 очков.