Вольф раскрыл, как много времени Хэмилтон потерял на ошибке и зачем он менял настройки

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф объяснил, зачем его пилоты пошли на эксперименты с настройками перед квалификацией Гран-при Китая Формулы-1.

«Мы знали, что в спринте выступили сильнее, чем истинный темп наших машин. Поэтому мы решили внести серьёзные изменения в настройки перед квалификацией, чтобы попробовать улучшить работу машины в медленных поворотах. Пилоты решили идти в весьма разных направлениях, чтобы поддержать наш процесс изучения машины. Но, очевидно, сегодня на одном круге всё это не сработало.

Льюис легко вышел бы из первого сегмента, если бы не блокировка в 14-м повороте, которая стоила ему больше чем полсекунды. Джордж уверенно пробился в третий сегмент, но у него оставался лишь один комплект нового «софта». Он поставил там лучший для себя круг, но, как и две недели назад в Сузуке, мы оказались позади плотной группы, где две десятые аналогичны четырём-пяти позициям на решётке. Теперь нам нужно сконцентрироваться на гонке и завтра сильно отыграться, продвинувшись вперёд обеими машинами», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».