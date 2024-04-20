Вассёр рассказал, на каком участке трассы «Феррари» теряла больше всего

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр проанализировал шестой и седьмой результат его пилотов в квалификации Гран-при Китая.

«Мы не очень довольны, это была хаотичная сессия и, честно говоря, мы ожидали лучшего результата. Условия менялись от одной сессии к другой, и сегодня у нас было слишком много проблем. По крайней мере, сегодня утром у нас был хороший темп на длинной дистанции, и мы надеемся, что завтра сможем отыграться.

Гонка будет длинной, и сегодня утром у всех был изрядный износ шин, а мы к концу спринта были хороши. Там было сложно обгонять, потому что был паровозик DRS, но завтра всё будет иначе, потому что можно будет поиграть с тактикой.

Мы много проигрывали на участке между первым и третьим поворотами, и это обидно, потому что остальную часть круга проходили хорошо. Нам нужно понять, почему сегодня в квалификации всё прошло совсем не так, как в спринте. Там мы были хороши на этом участке трассы, но в квалификации 70% отставания от Ферстаппена мы получали именно там», — сказал Вассёр после окончания квалификации в эфире Sky Sports F1.