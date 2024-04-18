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Албон заявил, что «Уильямс» не будет осторожничать в Китае из-за нехватки запчастей

Албон заявил, что «Уильямс» не будет осторожничать в Китае из-за нехватки запчастей
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон рассказал, почему его команда не станет аккуратно вести себя на предстоящем Гран-при Китая.

«Если быть до конца честным, то вы участвуете в гонках, не думая об этом. Очевидно, что это так, но если однажды задумаетесь о нехватке запчастей, то оставайтесь дома. Стоит отметить, что наша команда приложила большие усилия, чтобы сейчас обеспечить нас запасными частями. Очевидно, что мы были в замешательстве из-за произошедших аварий. Теперь нам нужно положиться на сотрудников в Гроуве, которые помогут команде справиться с этой задачей, поскольку они постоянно этим занимаются. И это очень, очень важно, особенно перед спринтерской гонкой, учитывая возможности, которые могут возникнуть в этот уик-энд. Поэтому хочется подготовиться как можно лучше. Подобные гонки — это возможность проявить себя для таких команды, как наша», — приводит слова Албона портал Motorsport.

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