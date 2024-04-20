Стюарды отклонили протест «Астон Мартин» на результаты квалификации

Стюарды Международной автомобильной федерации отклонили протест «Астон Мартин» на результаты квалификации Гран-при Китая.

После квалификации команда «Астон Мартин» подала протест на результаты заездов, сославшись на статью 39.6 спортивного регламента Формулы-1. Этот пункт правил гласит, что остановившаяся на трассе во время квалификации машина не имеет права продолжать участие в сессии.

Речь шла о пилоте «Феррари» Карлосе Сайнсе. Испанец после своего вылета вызвал появление красных флагов во втором сегменте квалификации. Сайнсу удалось покинуть место аварии, вернуться в боксы и затем выйти в третий сегмент квалификации, где он занял седьмое место.

Стюарды в своём решении отметили, что хотя машина Сайнса и простояла без движения 1 минуту 17 секунд, но он всё же смог самостоятельно, без посторонней помощи продолжить движение, поэтому не стали аннулировать результаты машины №55. Кроме того, стюарды учли прошлые подобные случаи. Например, на Гран-при Канады 2022 года Алекс Албон простоял более 40 секунд и к нему не было применено никаких санкций.