Макс Ферстаппен: я рад поулу больше, чем победе в спринте

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о победе в спринтерском заезде Гран-при Китая, а также о завоевании поула перед воскресной гонкой.

«Я больше рад поулу, чем победе в спринте. Было странно сначала выиграть гонку, а затем участвовать в квалификации. Может, нам стоило сначала провести квалификацию, а затем гонку. Я не знаю точного ответа, но вещи будут улучшаться. Но мне нравится, это лучше, чем было раньше.

После спринтерской гонки у нас появилось ещё несколько идей для изменения настроек машины, которые мы и применили в квалификации. Они сработали!

Завтра направление ветра снова изменится, так что баланс машины в некоторых поворотах будет немного другим. Но если машина будет хотя бы вполовину хороша, как в спринте, думаю, мы справимся.

Прежде чем я сел в машину, Кристиан Хорнер сказал мне, что если я сегодня возьму поул, то это будет 100-й поул для команды. Это невероятное достижение. Конечно, большой вклад внёс Себ [Феттель] в своё время. Да, это фантастика», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.