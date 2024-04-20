Петров: Норрис проиграл свой подиум в спринте

Бывший гонщик Формулы-1, пилот программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров высказался о минувшей спринтерской гонке Гран-при Китая и, в частности, оценил выступление пилота «Макларена» британца Ландо Норриса.

«Норрис проиграл свой подиум. Пытался бороться до конца, старался объехать машину снаружи — но не учёл того, что это сделать практически невозможно, так как у всех одинаковая новая резина.

В некоторых местах трасса ещё оставалась мокрой, видно было, как Льюис и Норрис немного даже поскользнулись. Это было видно также по онборду. Норриса сильнее занесло, он вылетел и потерял все свои позиции. Лучше бы было не ехать так сильно в первом повороте снаружи. Да, он бы упустил первое место, но мог легко быть вторым или третьим. Для Норриса это большой урок», — приводит слова Петрова пресс-служба «СМП Рейсинг».