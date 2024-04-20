Расселл — о проблемах «Мерседеса»: иногда нужно пожертвовать настоящим ради будущего

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл, рассуждая о тяжёлом начале сезона для немецкой команды, выразил надежду, что ей удастся набрать ход к 2025 году.

«Мы хотим бороться за подиумы и победы, надеюсь, что это произойдёт в следующем году. Иногда вам нужно пожертвовать краткосрочной перспективой, чтобы добиться больших успехов в будущем.

Мы всё ещё пытаемся найти путь, по которому нам нужно идти и предпринять существенные шаги. Но это именно то, где мы находимся на данный момент», — приводит слова Расселла издание Autosport.

В настоящий момент, после четырёх этапов, Расселл занимает седьмое место в личном зачёте. Его напарник и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон располагается на девятой строчке.