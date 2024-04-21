Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Тото Вольф: это плохая машина, но у «Мерседеса» есть кое-что для Майами

Тото Вольф: это плохая машина, но у «Мерседеса» есть кое-что для Майами
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал выступление своих гонщиков (Джордж Рассел финишировал шестым, а Льюис Хэмилтон девятым) на Гран-при Китая, а также рассказал, что команда готовит некоторые обновления для следующего этапа в Майами.

«Думаю, учитывая наши итоговые результаты, мы выступили сегодня не очень хорошо. В целом можно сказать, что нам не хватает скорости. Нам нужно глубже искать корень проблемы. У нас есть кое-что для Майами, и это выглядит как хороший шаг, посмотрим, к чему это нас приведёт.

Это плохая машина. Мы видим, какие ошибки заложены в ней. Мы хотели действовать немного более агрессивно, чтобы узнать, нужно ли было попробовать что-то нестандартное. Льюис взял этот риск на себя. Вы слышали, как по радио он говорил, что машина плохо управляется, и мы видим это по телеметрии. Мы ошиблись», — сказал Вольф в эфире Sky Sports F1.

Материалы по теме
Вольф раскрыл, как много времени Хэмилтон потерял на ошибке и зачем он менял настройки
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android