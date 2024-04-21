Тото Вольф: это плохая машина, но у «Мерседеса» есть кое-что для Майами

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал выступление своих гонщиков (Джордж Рассел финишировал шестым, а Льюис Хэмилтон девятым) на Гран-при Китая, а также рассказал, что команда готовит некоторые обновления для следующего этапа в Майами.

«Думаю, учитывая наши итоговые результаты, мы выступили сегодня не очень хорошо. В целом можно сказать, что нам не хватает скорости. Нам нужно глубже искать корень проблемы. У нас есть кое-что для Майами, и это выглядит как хороший шаг, посмотрим, к чему это нас приведёт.

Это плохая машина. Мы видим, какие ошибки заложены в ней. Мы хотели действовать немного более агрессивно, чтобы узнать, нужно ли было попробовать что-то нестандартное. Льюис взял этот риск на себя. Вы слышали, как по радио он говорил, что машина плохо управляется, и мы видим это по телеметрии. Мы ошиблись», — сказал Вольф в эфире Sky Sports F1.