Алонсо рассказал, почему ему пришлось делать лишний пит-стоп

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, почему под конец гонки Гран-при Китая ему пришлось делать дополнительный пит-стоп, из-за которого он потерял несколько мест.

В первой половине гонки испанец боролся за большие очки, но в середине дистанции ему поставили новый комплект «софта», на них сложно было доехать до финиша, поэтому ему пришлось делать дополнительный пит-стоп ближе к концу гонки.

«Безумная гонка, много всего произошло с нами. Отличный старт, затем пара машин безопасности, которые, определённо, не помогли нам, позволив остальным поберечь шины и продержаться на них до конца. А нам пришлось сделать еще одну остановку.

У нас просто больше не было комплекта жестких шин «хард». У нас оставались лишь один «софт» и один «медиум», а впереди было еще 35 кругов. По нашим расчетам, мы не могли проехать остаток дистанции без пит-стопа.

Да, лучше вообще не участвовать в спринтерских гонках, чтобы сохранить больше комплектов шин на воскресенье», — приводит слова Алонсо издание Racing News 365.