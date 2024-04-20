Расселл опроверг слова Хэмилтона о разных настройках их машин

Занявший восьмое место в квалификации Гран-при Китая пилот «Мерседеса» Джордж Расселл опроверг утверждение его напарника Льюиса Хэмилтона о том, что его 18-й результат связан с тем, что у них были кардинально разные настройки машин.

После провальной квалификации Хэмилтон рассказал, что после спринта внёс «большие изменения» в настройки и что по сравнению с Расселлом пошёл в другом направлении.

Однако Расселл утверждает, что их настройки были практически идентичными.

«У нас очень схожие настройки, мы оба шли в одном направлении, там лишь небольшая разница. Мы оба сильно изменили настройки после спринтерской гонки, но в одном и том же направлении.

Конечно, я был удивлён, увидев результат Льюиса. Он величайший гонщик в истории, и это не то место, где он должен быть, и не то место, за которое мы должны бороться», — приводит слова Расселла издание Racing News 365.