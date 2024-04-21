Расселл: шестое место — это лучшее, что я мог сделать

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл высказался по поводу Гран-при Китая, где он занял шестое место.

«В этот уикенд мы знаем, где мы провалились.В последних трёх гонках мы боролись с Фернандо, а также с Пиастри, и шестое место — это лучшее, что я мог сделать.

Это был интересный уикенд, нам удалось использовать две разные настройки машины с пятницы по воскресенье, и нам есть над чем поработать. В конечном итоге нужно изучить данные и продолжать улучшать характеристики болида.

Борьба с «Феррари»? Ты всегда надеешься на то, что сможешь навязать сопротивление, и стараешься изо всех сил. Ты можешь ехать на максимуме, но при этом оказаться в хвосте гонки. Так происходит очень часто. Такова Формула-1», — приводит слова Расселла Sky Spors.