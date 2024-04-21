«Ред Булл» обошёл «Мерседес» по количеству побед в Формуле-1 в XXI веке

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» одержала 117 побед на этапах Гран-при Формулы-1 в XXI веке. Таким образом, она превзошла по этому показателю немецкий «Мерседес» (116).
Напомним, сегодня, 21 апреля, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Китая.
Отметим, что за всю историю у немецкой команды 125 побед. В 1950-х Хуан-Мануэль Фанхио и Стирлинг Мосс принесли команде девять золотых наград.
«Ред Булл» дебютировал в Формуле-1 только в 2005 году, а первую победу одержал как раз на Гран-при Китая в 2009-м.
Формула-1. Гран-при Китая. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.
2. Ландо Норрис («Макларен») +13.757.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +18.483.
4. Шарль Леклер («Феррари») +23.127.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +33.545.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +37.670.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +43.414.
8. Оскар Пиастри («Макларен») +53.896.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +55.139.
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +57.644.
11. Эстебан Окон («Альпин») +1:00.165.
12. Александер Албон («Уильямс») +1:02.842.
13. Пьер Гасли («Альпин») +1:07.910.
14. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1:10.163.
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:12.473.
16. Логан Сарджент («Уильямс») +1:19.607.
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:20.298.
18. Даниэль Риккардо («РБ») — сход.
19. Юки Цунода («РБ») — сход.
20. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — сход.