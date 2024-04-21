Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс заявил о необходимости обновлений для «Феррари» после Гран-при Китая

Сайнс заявил о необходимости обновлений для «Феррари» после Гран-при Китая
Комментарии

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший прокомментировал выступление команды на минувшем Гран-при Китая.

«Мы были очень далеки от «Ред Булл» в этот уикенд. Ещё на симуляторе я понял, что эта трасса будет непростой для нашей машины. Мы были медленными на протяжении всего уикенда, и грядущие обновления должны нам помочь в прохождении тяжёлых поворотов.

Обновления будут очень важны для такого типа трассы. В гонках вроде Австралии у нас всё относительно хорошо, но «Ред Булл» представили в Японии некоторые инновации, что мы и увидели на трассе. Подождём, будет ли что-то интересное, а потом посмотрим, что это нам даст», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Ранее Нико Росберг рассказал о переговорах Хорнера с Сайнсом-старшим.

Материалы по теме
Нико Росберг рассказал о переговорах Хорнера с Сайнсом-старшим
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android