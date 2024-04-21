Сайнс заявил о необходимости обновлений для «Феррари» после Гран-при Китая

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший прокомментировал выступление команды на минувшем Гран-при Китая.

«Мы были очень далеки от «Ред Булл» в этот уикенд. Ещё на симуляторе я понял, что эта трасса будет непростой для нашей машины. Мы были медленными на протяжении всего уикенда, и грядущие обновления должны нам помочь в прохождении тяжёлых поворотов.

Обновления будут очень важны для такого типа трассы. В гонках вроде Австралии у нас всё относительно хорошо, но «Ред Булл» представили в Японии некоторые инновации, что мы и увидели на трассе. Подождём, будет ли что-то интересное, а потом посмотрим, что это нам даст», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Ранее Нико Росберг рассказал о переговорах Хорнера с Сайнсом-старшим.