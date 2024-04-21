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Нико Росберг рассказал о переговорах Хорнера с Сайнсом-старшим

Нико Росберг рассказал о переговорах Хорнера с Сайнсом-старшим
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Бывший пилот Формулы-1, чемпион 2016 года Нико Росберг в прямом эфире Sky Sports рассказал зрителям, что заметил разговор руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера с Карлосом Сайнсом-старшим перед Гран-при Китая.

«Я знаю, что у них есть предложение Карлосу Сайнсу, и я видел, как папа Сайнса вчера разговаривал с Кристианом Хорнером. Возникло ощущение, что Кристиан Хорнер, видимо, был немного скуп на предложение. Так что… они пытаются вытянуть из него ещё пару миллионов!» — сказал Росберг.

Ранее Росберг поделился информацией о том, что Карлос Сайнс искренне извинялся в паддоке перед командой за жёсткую борьбу в спринте Гран-при Китая со своим напарником Шарлем Леклером.

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