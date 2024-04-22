Вольф: то, чего в прошлом году было достаточно для 3-го места, теперь требуется для 6-го

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказал мнение о том, что соперники немецкой команды развиваются быстрее в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Преимущество, которое мы имели над «Маклареном» в первой части прошлого сезона, было обусловлено тем, что они просто были неконкурентоспособны. «Феррари» тоже была не так быстра и несколько раз уступала нам в скорости. Поэтому мы были постоянными претендентами на подиум и ближе всех к команде «Ред Булл».

Теперь, когда «Макларен» поднял уровень производительности, это стала другая игра. И вдруг то, чего в прошлом году было достаточно для третьего места, теперь требуется для шестого. Поэтому нам приходится нелегко», — приводит слова Вольфа портал Racingnews365.

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