Хорнер — Вольфу: хватит рассуждать о недоступных тебе пилотах

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер в резкой форме прокомментировал рассуждения его коллеги из «Мерседеса» Тото Вольфа о Максе Ферстаппене.

«Я намерен тщательно обдумать каждое своё слово.

Вы говорили об этом с Максом? Потому что, если вы поговорите с Максом – а речь идёт не о каких-то бумажках в конце дня, мы поймём, что у него есть контракт до конца 2028 года – речь идёт о том, как он себя чувствует в команде, его отношениях в команде и то, как он выступает.

Я не думаю, что в проблемах Тото виноваты его гонщики. Думаю, есть другие вещи, о которых ему нужно подумать, вместо того чтобы рассуждать о недоступных ему гонщиках. Не знаю, сколько раз ещё нужно ему сказать это», — приводит слова Хорнера издание Racing News 365.