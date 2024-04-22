Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шарль Леклер категорично высказался о четвёртом месте на Гран-при Китая

Шарль Леклер категорично высказался о четвёртом месте на Гран-при Китая
Аудио-версия:
Комментарии

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал своё выступление на Гран-при Китая. По его итогам монегаск занял четвёртое место. По словам Шарля, ничего большего добиться в Шанхае было невозможно.

«Ничего большего добиться было невозможно. Четвёртое место. Большое спасибо за поддержку. Сперва Маранелло, а дальше отправляемся в Майами», — написал Леклер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, победителем Гран-при Китая стал Макс Ферстаппен из австрийской команды «Ред Булл». Вторым был Ландо Норрис из «Макларена». Тройку сильнейших замкнул напарник Ферстаппена Серхио Перес.
Следующий этап Формуы-1, Гран-при Майами, состоится с 3 по 5 мая.

Автоспорт: главные события 2024 года:

Ранее выступление в Шанхае прокомментировал Гуаньюй Чжоу из команды «Кик-Заубер».

Материалы по теме
Гуаньюй Чжоу высказался после 14-го места на домашнем Гран-при Китая
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android