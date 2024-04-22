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Крак раскрыл, что именно его не устраивает в наказании Стролла за столкновение с Риккардо

Крак раскрыл, что именно его не устраивает в наказании Стролла за столкновение с Риккардо
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Глава «Астон Мартин» Майк Крак прокомментировал наказание, которое получил пилот команды Лэнс Стролл после инцидента с Даниэлем Риккардо из «РБ» в гонке Гран-при Китая. Напомним, Стролл не отреагировал на замедлившегося перед ним Риккардо, сбросившего скорость из-за сейфти-кара, в результате чего произошло столкновение. В результате Лэнс был признан виновным стюардами ФИА.

«Вердикт был вынесен очень и очень поспешно, без должного рассмотрения. Это было очень быстрое и очень суровое решение. В конце концов, это была цепная реакция. Было видно, что Фернандо заблокировал колёса, а позади него ехала ещё одна машина. Так что мне кажется, что все были немного сбиты с толку. Мне бы хотелось, чтобы инцидент был рассмотрен более подробно. Мы пытались это обсудить, но вердикт был вынесен очень быстро: виноват Лэнс, который получил десятисекундный штраф в дополнение к повреждению переднего крыла», — приводит слова Крака Crash.net.

Лэнс Стролл показал, как лежал в больнице после переломов рук:

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