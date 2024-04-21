«Мерседес» провалился сильнее «Феррари», а Стролл устроил глупую аварию. Итоги ГП Китая

В Шанхае состоялся первый за пять лет Гран-при Китая, на котором также состоялась премьера нового формата со спринтом. Победу в обеих гонках и квалификации одержал Макс Ферстаппен, который после финиша заявил, что его машина ехала как по рельсам, а вот Серхио Перес не смог поддержать темп напарника — команде предстоит разобраться, почему Чеко не смог догнать Ландо Норриса и остался лишь третьим.

Мы же попробуем понять, как изменилась расстановка сил за последние пять гонок, кто виноват в самом странном столкновении сезона (за автомобилем безопасности!) и действительно ли новый формат уикенда со спринтом лучше предыдущего.

«Феррари» или «Макларен»: кто ближе к лидерам?

Перед стартом уикенда главным соперником «Ред Булл» считалась «Феррари». За победу в Маранелло бороться не надеялись, но рассчитывали опередить «Макларен». Даже Ландо Норрис, который в итоге поднялся на подиум, признался, что перед стартом не верил, что сможет удержать гонщиков «Скудерии» позади. Что же случилось с командой, которая во всех предыдущих гонках сезона была первой после «Ред Булл»?

Как рассказал после финиша Леклер, «Феррари» подвёл темп на жёсткой резине — на «харде» Шарль проигрывал Норрису примерно по полсекунды с круга. Так, только с 32-го по 38-й круги монегаск отстал от «Макларена» почти на четыре секунды! На финише же Леклера и Ландо разделили почти 10 секунд. Столь слабый темп стал сюрпризом даже для самой команды, и пока у инженеров нет ответа на вопрос, куда делась скорость.

На «харде» «Феррари» теряла слишком много Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Темп Сайнса на дистанции оказался в этот раз ниже, чем у Леклера: испанец, который ещё до выезда автомобиля безопасности сменил резину, в среднем проигрывал напарнику по 0,3 секунды на круге, а на финише уступил ему всё те же 10 секунд. Однако и у него возникли точно такие же проблемы на жёстких шинах. Проблема ли в настройках или особенностях шасси, в этом ещё предстоит разобраться.

Получается, «Макларен» теперь вторая сила в пелотоне? Не совсем. Норрис честно признался, что не знает, почему «Макларен» в этот раз оказался быстрее. «У нас сегодня всё получалось, и я не знаю почему. Перед гонкой я поспорил с инженером, что финиширую в 35 секундах позади «Феррари». Рад ошибиться, это приятный сюрприз», — сказал он. В Маранелло готовят новинки к следующей гонке — тогда и оценим истинный темп двух команд.

«Мерседес» хуже «Астон Мартин»

Как бы там ни было, сложности «Феррари» не идут ни в какое сравнение с проблемами «Мерседеса». В этот уикенд W15 была лишь пятой по скорости машиной, и, будь у Алонсо лишний комплект «харда» — не факт, что Расселл удержался бы в топ-6. Экс-чемпионам уже третий год подряд не удаётся разобраться со своей машиной, и нынешний болид смотрится даже хуже предыдущих.

На первом отрезке на «медиуме» Расселлу ещё удавалось держаться близко к Пиастри, однако после пит-стопа Джордж ничего не мог поделать с Алонсо, хотя тот был на более жёстких шинах: за 10 кругов до появления сейфти-кара Джордж отстал от испанца почти на три секунды. Опередить Фернандо и Оскара удалось лишь из-за нехватки «харда» у первого и повреждённого днища – у второго.

Даже с аутсайдерами Хэмилтон боролся с трудом Фото: Lars Baron/Getty Images

Ещё более показательной была гонка Хэмилтона. Льюис стартовал на «софте» и на первом отрезке всё равно с трудом боролся с «Хаасом» и «Кик-Заубером» и не мог догнать «РБ». «Накануне я неверно изменил настройки и поплатился за это. Никогда в жизни не испытывал такой недостаточной поворачиваемости, — поделился после финиша экс-чемпион. — Сделаю всё, чтобы это не повторилось».

Эксперименты с настройками — следствие, а не причина проблем. Пытаясь добиться от болида хоть сколь-нибудь приемлемого темпа, гонщикам приходится рисковать — и каждый раз практически вслепую. На следующий этап «Мерседес» привезёт первый большой пакет обновлений, и это будет в каком-то смысле момент истины — в Майами много затяжных быстрых поворотов, а именно они считаются главной слабостью W15.

«Альпин» почти в топ-10. Проблемы позади?

Команда «Альпин» стала, пожалуй, главным разочарованием начала сезона: в четырёх первых квалификациях французский болид был самым медленным. Но к этому уикенду инженеры подготовили новое днище — и это принесло свои плоды: Окон, получивший обновления, принёс команде лучшую в этом году стартовую позицию, лучший финиш и вытащил её с последнего места Кубка конструкторов.

Кроме того, темп Эстебана на дистанции оказался выше, чем у обоих гонщиков «Уильямса» и совсем немного уступал среднему времени на круге Чжоу и Хюлькенберга. Гасли, к слову, проехал гонку ещё быстрее, но он мог атаковать активнее за счёт большего числа пит-стопов. Тем не менее темп Пьера – это тоже хороший знак, особенно на фоне того, что он выступал на машине прежней конфигурации и новинки получит только в Майами.

«Альпин» постепенно догоняет соперников Фото: Peter Fox/Getty Images

Впрочем, радоваться пока рано. В этот уикенд отлично смотрелся «Кик-Заубер», и, если бы не проблемы с двигателем, Боттас поборолся бы с Хюлькенбергом и был бы выше Окона. С неожиданно высоким износом резины в этот раз столкнулся «Уильямс» — и даже с ним Албон на финише проиграл Эстебану менее двух с половиной секунд. Да и Стролл, будь он чуть внимательнее, наверняка финишировал бы впереди.

Кто виноват в столкновении за сейфти-каром?

К слову, о Стролле. Лэнс в этот уикенд стал автором, пожалуй, самого нелепого столкновения сезона. На рестарте на 27-м круге канадец не заметил, что перед предпоследним поворотом многие сбросили скорость, и на полном ходу влетел в Риккардо. Этой ошибкой Стролл испортил гонку не только себе, но и двум другим пилотам: Риккардо от удара влетел в Пиастри и погнул ему диффузор.

«Кто-то впереди затормозил, а машина передо мной почти остановилась — мне некуда было деваться», — оправдывался после финиша Лэнс, но Риккардо его объяснения не устроили. «На рестарте ты не можешь предсказать действия лидера и должен быть готов ко всему, — считает Дэн. — Он и правда меня обвинил? Я только успокоился, но теперь снова злюсь! Я смотрел запись, и в момент удара на меня он даже не смотрел».

Столкновение Стролла и Риккардо Фото: twitter.com/f1

Новый формат удался, но…

Если же вернуться к новому формату уикенда со спринтом, то в целом задумка организаторов удалась. Напомним, главная цель реформы была в том, чтобы спринт не убивал интригу воскресного Гран-при — у пилотов теперь есть возможность менять настройки, а потому расстановка сил может меняться. Это хорошо видно на примере Хэмилтона: за превосходным спринтом последовал весьма невзрачный Гран-при.

С другой стороны, этот формат в целом дискредитирует идею спринта. Едва ли шат-аут привлекает к экранам и на трибуны намного больше зрителей, чем вторая тренировка, ведь в спринте в любом случае почти половина пилотов побороться за очки не сможет вообще. А с финишем спринта и стартом основной квалификации короткая гонка отходит на второй план так далеко, будто её и не было.