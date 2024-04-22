«Мы этого не смогли». Вассёр объяснил, что именно у «Феррари» не получилось в Китае

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал выступление команды на Гран-при Китая. Напомним, Шарль Леклер показал в Шанхае четвёртый результат, а Карлос Сайнс был пятым.

«Возможно, вопрос с асфальтом нам не помог, но это не оправдание. Мы допустили некоторые ошибки на этапе подготовки, а другие справились лучше. Нам предстоит работать над тем, чтобы в следующий раз добиться большего. Да, Макс иногда быстрее, но всё решают детали. В Австралии мы были на полдесятой секунды впереди «Макларена». Здесь быстрее были они. У всех было слишком много ошибок. Мы не смогли реализовать максимальный потенциал машины. Речь не об обновлениях, а о том, чтобы использовать потенциал, заложенный в болиде. В этот уикенд мы этого добиться не смогли», — приводит слова Вассёра Formu1a.uno.

Льюис Хэмилтон подписывает атрибутику «Феррари»: