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Бенсон: люди подумают, что «Мерседес» сошёл с ума, если там уволят Эллисона

Бенсон: люди подумают, что «Мерседес» сошёл с ума, если там уволят Эллисона
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Журналист BBC Sport Эндрю Бенсон считает, что «Мерседес» даже не рассматривает возможность увольнения технического директора команды Джеймса Эллисона.

«Проблема не в руководстве, а в техническом понимании. Тото Вольф не разрабатывает машину, проблема в её конструкции. Тогда вопрос переходит к техническому отделу: собираются ли они что-то менять?
Может быть, но заменят ли они Джеймса Эллисона на посту технического директора? Я буду просто ошарашен, если они это сделают.

Джеймс Эллисон пользуется невероятно высоким авторитетом; большинство людей считают его вторым по значимости техническим руководителем в Формуле 1 после Эдриана Ньюи. Думаю, большинство людей подумают, что в «Мерседес» сошёл с ума, если он избавится от Эллисона», — сказал Бенсон в эфире подкаста The Chequered Flag.

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