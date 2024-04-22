Бенсон: люди подумают, что «Мерседес» сошёл с ума, если там уволят Эллисона

Журналист BBC Sport Эндрю Бенсон считает, что «Мерседес» даже не рассматривает возможность увольнения технического директора команды Джеймса Эллисона.

«Проблема не в руководстве, а в техническом понимании. Тото Вольф не разрабатывает машину, проблема в её конструкции. Тогда вопрос переходит к техническому отделу: собираются ли они что-то менять?

Может быть, но заменят ли они Джеймса Эллисона на посту технического директора? Я буду просто ошарашен, если они это сделают.

Джеймс Эллисон пользуется невероятно высоким авторитетом; большинство людей считают его вторым по значимости техническим руководителем в Формуле 1 после Эдриана Ньюи. Думаю, большинство людей подумают, что в «Мерседес» сошёл с ума, если он избавится от Эллисона», — сказал Бенсон в эфире подкаста The Chequered Flag.