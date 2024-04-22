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Росберг: отец Сайнса разговаривал с Хорнером, они пытаются вытянуть ещё пару миллионов

Росберг: отец Сайнса разговаривал с Хорнером, они пытаются вытянуть ещё пару миллионов
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Бывший пилот Формулы-1, чемпион 2016 года Нико Росберг заявил, что сторона пилота «Феррари» Карлоса Сайнса пытается улучшить финансовые условия его потенциального контракта с «Ред Булл».

«Я видел, как отец Сайнса разговаривал с Кристианом Хорнером, потому что Кристиан, по-видимому, немного скупится на предложение по контракту. В общем, они пытаются вытянуть из него ещё пару миллионов!» — приводит слова Росберга Mirror.

Напомним, по окончании нынешнего сезона Формулы-1 Сайнс покинет «Скудерию». Его место займёт британский гонщик из команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон. В настоящий момент Карлос занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов. В активе испанца 69 очков.

Карлос Сайнс разбил кубок за победу в гольф-турнире:

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