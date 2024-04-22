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Норрис раскритиковал расписание Формулы-1 из-за высокой нагрузки на механиков и инженеров

Норрис раскритиковал расписание Формулы-1 из-за высокой нагрузки на механиков и инженеров
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что ему не нравится формат спринтерских гонок и он обеспокоен тем, как длинное расписание сезона Формулы-1 повлияет на членов его команды.

«Я всегда предпочитал старый, оригинальный формат гонок. Это то, на чём я вырос, это то, что мне всегда нравилось больше всего. Мне нравится просто выходить на старт и испытывать давление. Поэтому тот факт, что одна тренировка сразу переходит в квалификацию, мне нравится. Я думаю, что это даёт людям меньше шансов просто довести машину до совершенства, и я думаю, что именно тогда вы начинаете видеть закономерную последовательность в порядке машин.

Но главное — это то, как такое расписание влияет на механиков и инженеров. Я не думаю, что это слишком плохо для нас как гонщиков, честно говоря. Я вообще не думаю, что мы можем жаловаться. Это сотни механиков и инженеров, которые вынуждены так много ездить. Это вредно для их здоровья. Это недолговечно», — приводит слова Норриса RaceFans.

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