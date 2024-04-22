Марко: можно думать о новом титуле Ферстаппена

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Я считаю, у нас очень хороший состав, а Макс пилотирует просто безупречно. На каждом этапе он уверен в себе, держит в уме общую картину заезда и бережёт шины. Полагаю, мы снова можем думать о новом чемпионском титуле. Макс – один из величайших пилотов. В этом году ему исполнится всего 27 лет, так что впереди ещё много всего», — приводит слова Марко Speedweek.

В настоящий момент «Ред Булл» занимает первое место в Кубке конструкторов, имея в активе 195 очков. А пилоты команды Макс Ферстаппен и Серхио Перес лидируют в общем зачёте пилотов: Макс занимает первую позицию, а Серхио – вторую.

Автоспорт: главные события 2024 года: