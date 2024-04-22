В России заявили о разработке самого мощного в мире автомобиля с водородным двигателем

В институте НАМИ объявили о разработке самого мощного в мире автомобиля с двигателем на водородных топливных элементах — он получил название NAMI Hydrogen. Отмечается также, что это первый в истории водородный автомобиль класса люкс.
Проект построен на базе серийного автомобиля Aurus Senat. У NAMI Hydrogen комбинированная силовая установка, состоящая из тягового электропривода и электрохимического генератора на водороде.
Устройство NAMI Hydrogen
Фото: НАМИ
Машина обладает тремя электромоторами, два из которых расположены на задней оси, комбинированной мощностью 750 кВт (около 1020 лошадиных сил).
По словам создателей, до 100 км/ч автомобиль разгоняется меньше чем за четыре секунды, а его запас хода составляет 870 километров. Максимальная скорость автомобиля не сообщается.