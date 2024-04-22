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Оруджев ответил, как «Феррари» должна относиться к жёсткой борьбе Леклера и Сайнса

Оруджев ответил, как «Феррари» должна относиться к жёсткой борьбе Леклера и Сайнса
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал борьбу пилотов «Феррари» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса-младшего на минувшем Гран-при Китая.

В частности, Оруджев прокомментировал агрессивные действия Сайнса в спринтерской гонке, вызвавшие недовольство Леклера.

«Я бы наслаждался. Классно, что пока они могут бороться, и чем жёстче, тем интереснее. Пока что даже до контакта не довели. Надеюсь, их борьбу не остановят! Насчёт спринта, думаю, Карлос уже был на взводе после борьбы с Фернандо. И вот как раз таки с Фернандо, на мой взгляд, было жёстче», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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