Должна ли «Феррари» вмешаться в борьбу гонщиков и чего стоят оправдания Стролла? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Китая Формулы-1, который вновь выиграл Макс Ферстаппен.

Норрис ждал, что проиграет «Феррари» 35 секунд, а в итоге финишировал вторым — как так получилось?

Сложились несколько факторов. Во-первых, было мало тренировочных сессий. Во-вторых, видимо, условия в гонке чуть изменились относительно спринта. Наверное, «Макларен» попал по настройкам чуть лучше, чем «Феррари».

Леклер и Сайнс жёстко боролись и в спринте, и на старте основной гонки — как к этому относиться?

Я бы наслаждался. Классно, что пока они могут бороться, и чем жёстче, тем интереснее. Пока что даже до контакта не довели. Надеюсь, их борьбу не остановят! Насчёт спринта, думаю, Карлос уже был на взводе после борьбы с Фернандо. И вот как раз таки с Фернандо, на мой взгляд, было жёстче.

По делу ли Алонсо наказали за контакт с Сайнсом в спринте?

Конечно, заслуженно. Как любит говорить сам Фернандо, «you always have to leave the space». Очевидно что «спейсом» там не пахло — во второй части, в левом девятом повороте. А вот сам штраф, конечно, ни о чём. По сути Фернандо уже сам себя наказал проколом.

Алонсо будет выступать как минимум до 45 лет. Каков вообще предел по возрасту в современной Ф-1?

Моё мнение на этот счёт давно известно. Но, видимо, пока тело будет позволять, Фернандо будет ездить.

Может ли Стролл оправдывать аварию с Риккардо действиями пилотов впереди?

Конечно, не может. Дэн правильно сказал, что Лэнс даже не смотрел вперёд. Он смотрел внутрь поворота, чтобы увидеть момент, когда машины спереди начнут ускоряться. Для Лэнса это столкновение — такая же неожиданность. Думаю, похожее можно испытать, когда стоишь в пробке, засмотрелся в телефон и приехал в человека спереди. Я бы за такое дал штрафные позиции на следующую гонку. Потому что Стролл фактически выбил Дэна из гонки.

Авария Магнуссена и Цуноды. Манёвр Кевина был вообще неуместен?

Если честно, думаю, Кевин просто не рассчитал. Он не делал никаких лишних движений рулём. Просто недосмотрел. Вина, конечно, только на нём — думаю, и он сам это знает. На самом деле, очень глупо.

Хэмилтон и Расселл расходятся во мнениях, как сильно отличаются настройки Льюиса. Кому верить?

Тото Вольфу! Проверить эту информацию никак нельзя. А в целом их эксперименты с настройками — почему нет. Им нечего терять. Они явно лучше середины пелотона, но не хватает темпа до «Макларена» и «Феррари». А как мы видим, рабочее окно машины узкое. Поэтому можно и поэкспериментировать. Следующая машина будет последней с текущими правилами, и вряд ли на неё они потратят много ресурсов — соответственно, и изобретать что-то новое не будут. Скорее всего, пытаются лучше понять, как выжать максимум из имеющегося.

Нужно ли запрещать пилотам продолжать участие в квалификации, если они организовали красные флаги?

Да, конечно. Во всех других сериях, если ты был причиной красного флага, но смог доехать до боксов, твоя квалификация закончена. У меня такое определённо было.

В Формуле-1 хотят давать очки не 10 пилотам, а 12. Вы за или против?

Я за. На мой взгляд, это честнее ко второй половине пелотона. Её представители чаще смогут набирать очки, и, соответственно, в турнирной таблице все будет более прозрачно. Так что полностью поддерживаю.