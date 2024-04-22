«Я испугался». Гасли отреагировал на инцидент с механиком «Альпин» в Китае

Пилот «Альпин» француз Пьер Гасли прокомментировал инцидент с механиком команды, произошедший в гонке Гран-при Китая.

Напомним, Гасли преждевременно показали зелёный свет в тот момент, когда механики ещё не успели закрепить заднее колесо, сбившее одного из членов команды. Позже «Альпин» сообщила, что он избежал серьёзных повреждений, однако коллектив был оштрафован на € 10 тыс.

«Да, это довольно пугающе. Загорелся зелёный свет, поэтому я нажал на газ, но затем сразу же загорелся красный. А затем я увидел его в зеркале и увидел, что колесо не закреплено. Механик в порядке, но я испугался. В этом году я пару раз терял время на пит-стопе, не сомневаюсь, мы разберёмся с произошедшим», — приводит слова Гасли издание F1i.com.