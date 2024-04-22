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Оруджев объяснил, почему Формула-1 должна изменить очковую систему

Оруджев объяснил, почему Формула-1 должна изменить очковую систему
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался о возможном изменении системы начисления очков в Формуле-1.

Напомним, в гоночной серии могут начать начислять очки не 10 первым пилотам, а 12.

«Я за. На мой взгляд, это честнее ко второй половине пелотона. Её представители чаще смогут набирать очки, и, соответственно, в турнирной таблице всё будет более прозрачно. Так что полностью поддерживаю», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

В настоящий момент в чемпионате лидирует трёхкратный обладатель титула и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен (110 очков). На второй строчке располагается мексиканец Серхио Перес (85 очков), замыкает тройку сильнейших Шарль Леклер из «Феррари» (76 очков).

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