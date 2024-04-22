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Ирина Шейк снялась в фотосессии Vogue с Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом

Ирина Шейк снялась в фотосессии Vogue с Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом
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Звёздная российская модель Ирина Шайхлисламова, более известная как Ирина Шейк, снялась в фотосессии для престижного издания Vogue Italia вместе с пилотами Формулы-1 Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом, выступающими за команду «Феррари».

Фото: Vogue Italia

Фото: Vogue Italia

Фото: Vogue Italia

Фото: Vogue Italia

Напомним, после пяти этапов Шарль Леклер занимает третье место в личном зачёте пилотов с 76 очками, уступая только пилотам «Ред Булл» Максу Ферстаппену (110 очков) и Серхио Пересу (85 очков). Монегаск стал третьим на Гран-при Саудовской Аравии и вторым – на этапе в Австралии.

Карлос Сайнс располагается на четвёртой строчке с 69 очками. Испанец выиграл Гран-при Австралии и стал третьим на этапах в Бахрейне и Японии.

Ранее Фредерик Вассёр отреагировал на борьбу Леклера и Сайнса в спринте.

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